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Сегодня, 15:03

Тренер О'Мэлли сомневается в победе Шона над Стерлингом

Давид Хачатрян
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Тим Уэлч, главный тренер второго номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (16-1), признался, что действующий чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг (23-3) — самый опасный соперник в карьере О'Мэлли.

«Я очень нервничаю в преддверии боя со Стерлингом, — сказал Уэлч в интервью Submission Radio. — Алджо просто очень силен, он так здорово действует на ногах, а когда он хватает тебя, то это просто кошмар. Так что нервов немного больше, чем обычно, потому что Алджо — зверь. Сейчас мы планируем просто сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, и наслаждаться неделей боя.

Шон — хороший спортсмен, он очень дисциплинирован. Мне не приходится звонить ему и говорить: «Эй, брат, нам нужно идти на тренировку. Нам нужно приехать». Он приходит на полчаса раньше на каждую тренировку. Он один из самых трудолюбивых людей. Он один из самых дисциплинированных людей, которых я когда-либо встречал".

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
ММА
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