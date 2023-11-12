Рамазан Исмаилов: «Павлович закроет поражение Аспиналлу и снова будет в титульной гонке»

Тренер по ММА Рамазан Исмаилов прокомментировал поражение нокаутом россиянина Сергея Павловича в поединке против британца Тома Аспиналла на турнире UFC 295.

«Ничего страшного не случилось. Павлович проведет 1-2 боя, закроет это поражение и снова будет в титульной гонке. Там нет целого поля тяжеловесов. Павлович интересен UFC — это агрессивный нокаутер, который показывает яркие бои. В команде Павловича профессионалы — Сергей отдохнет, и мы увидим его в титульной гонке», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.

Для 31-летнего Павловича поражение стало вторым карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.