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Тренер Рахмонова: «Мы давно начали подготовку к поединку с Мухаммадом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова Эдуард Базров рассказал о подготовке спортсмена к поединку с Белалом Мухаммадом.

Бой пройдет 10 декабря на турнире UFC 310.

«Конечно, мы предполагали, что этот бой состоится, просто ждали анонса официального от Даны Уайта. Начали готовиться к Белалу как к сопернику, в принципе, уже давно, готовили под него очень много технических моментов. Все раскрывать не буду, но, в основном, мы все знаем прекрасно, и все болельщики тоже, что у Белала Мухаммада на очень высоком уровне борьба и физподготовка — что касается его дыхания, функциональной подготовки в бою: очень хорошо навязывает свой стиль, дышит. Как показал предыдущий бой, он хорошо набрал и в ударной технике — можно сказать, деклассировал чемпиона Эдвардса. Поэтому — во всех аспектах он хорош. Будем готовиться и дальше на него», — приводит Legalbet слова Базрова.

Рахмонов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА. У Мухаммада 24 победы и 3 поражения.

Источник: Legalbet

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