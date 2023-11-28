Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:20

Тренер Рахмонова высказался о возможном бое Шавката с Махачевым

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, который работает с пятым номером рейтинга в полусреднем весе казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0), в интервью Sports.kz заявил, что о поединке с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) говорить пока рано.

— Не могли бы вы оценить шансы в потенциальном поединке Шавката Рахмонова и Ислама Махачева? Если бы они встретились сейчас.

— Для этого, конечно, нам нужно увидеть Ислама в этом весе, и тогда уже можно будет рассуждать. Одно дело, когда чемпион, как Ислам, переходит в категорию выше и бьется с чемпионом, не рискуя своим поясом, и другое дело, когда он полностью переходит в дивизион и встречается с кем-то из топов — как Шавкат. Думаю, о таких поединках говорить рано.

Рахмонов подерется со Стивеном Томпсоном (17-6) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.sports.kz/news/dva-pobednyih-boya-mogut-garantirovat-shavkatu-rahmonovu-poedinok-zapoyas-ufc-said-saparov-opodgotovke-sopernikah-iperspektivah-nomada
Ислам Махачев
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Мераба»

Колби Ковингтон: «После боя со мной Усман никогда не был прежним»