Тренер Токова: «Анкалаев спокойно пройдет Перейру нокаутом»

Расул Магомедалиев, тренер Анатолия Токова (29-3), считает, что третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) досрочно победит чемпиона дивизиона Алекса Перейру (9-2).

«Для Анкалаева Перейра не соперник. Он спокойно пройдет Перейру нокаутом. Вообще без проблем. Перейра очень медленный, бьет одиночные удары, их все бойцы уже знают. Анкалаев без проблем может выиграть нокаутом. По борьбе он на три головы выше Перейры. Я думаю, что он в стойке сможет без проблем выиграть. Главное — насколько сильно он будет хотеть выиграть этот бой. От этого многое зависит», — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ».

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.