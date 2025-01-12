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Сегодня, 11:50

Тренер Дудаковой — о пощечине от спортсменки после поражения: «В семье все бывает несладко»

Алина Савинова
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Гасанали Гасаналиев, тренер российского бойца Виктории Дудаковой, прокомментировал инцидент с пощечиной после боя на UFC Fight Night 249.

На турнире в Лас-Вегасе россиянка проиграла нокаутом американке Фатиме Клайн. После поражения она ударила своего тренера. Этот эпизод попал в трансляцию.

«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — написал Гасаналиев в своих соцсетях.

На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Виктория Дудакова
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