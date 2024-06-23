«Бардак». Тренер Волкова раскритиковал секундантов Павловича

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова (38-10), считает, что угловые Сергея Павловича (18-3) неправильно давали ему подсказки.

«Пока Серега ходил к нам тренироваться в зал, он рос, а потом он уехал тренироваться в Америку и остановился в росте. Может, его заклинило, что Александр становился в левшу, а его секунданты подсказывали бить левой-левой и правой. А под левшу, наоборот, надо атаковать правой рукой, сдваивать. Может быть, у них внутренний бардак произошел. Сбой у Сереги и сбой у секундантов», — сказал Заяц «СЭ».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.