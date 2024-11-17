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Сегодня, 12:09

Тренер Волкова о победе Джонса: «Миочич уже не тот»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, отреагировал на победу американца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Я бы не сказал, что Джон уже не тот. У него все было по плану. Он поборолся, замедлил Миочича и мог закончить все локтями в первом раунде, а во втором демонстративно разбивал. Это уже Стипе не тот. Его, конечно, передержали, а Джонс — крутой, он молодец», — цитирует Кияшко «РБ Спорт».

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.

Рекорд Миочича — 20 побед при 4 поражениях. 42-летний боец объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА

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