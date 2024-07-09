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Сегодня, 16:10

Тарас Кияшко: «Расческа в бою с Павловичем в перерыве придала еще больше уверенности»

Давид Хачатрян
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Тренер третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) Тарас Кияшко рассказал, что расческа, которой поправляли волосы Волкова в перерыве боя с пятым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-3), придала бойцу еще больше уверенности.

«Думали все о другом. Думали о поединке, восстановительном процессе, тактике. Но это еще больше уверенности придавало, и я вообще за то, чтобы к процессу подходить весело, с азартом, с улыбкой. Понятно, парни далеко не шутят. Контактные виды спорта не про хи-хи, ха-ха, но если ты можешь сохранять чувство юмора и спокойствие в таких стрессовых ситуациях, это только придает уверенность. Мы не готовили ее специально. Не думали, что придем с расческой и всех удивим. Но получилось, удивили», — сказал Кияшко в интервью «РБ Спорт».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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