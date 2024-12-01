Тренер Волкова заявил, что боец стал сильнее во всех аспектах ММА перед турниром UFC 310

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, прокомментировал подготовку к бою с Сирилом Ганом из Франции.

«Александр продуктивно готовится к бою с Сирилом Ганом в США, где провёл уже несколько месяцев. Могу сказать, что он стал сильнее во всех аспектах ММА за прошедшие после боя с французом три года. Насколько изменился сам Ган, пока сказать не могу. Мы узнаем об этом 8 декабря», — цитирует Кияшко Vprognoze.

Бой Волкова и Гана пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 8 декабря.