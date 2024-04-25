Зубайра Тухугов: «Хабиб разорвал бы контракт на бой с Порье, если бы мне не дали бой в Абу-Даби»

Экс-боец UFC Зубайра Тухугов (20-6) рассказал в интервью Асланбеку Бадаеву, как экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) надавил на UFC, чтобы они дали бой Тухугову в 2019-м на UFC 242.

«Меня отстранили, контракт убрали, — начал Тухугов. — Хабиб сказал: «Пусть сперва Зубайра выйдет, потом я выйду». После боя с Конором Макгрегором Хабиб был нужен UFC очень сильно, и они автоматом дали мне контракт. Обещали мне дать бой в Абу-Даби, и Хабибу, и Исламу [Махачеву].

Дана Уайт сказал: «Нет места для Зубайры в Абу-Даби, мы хотим его видеть на турнире в Москве». Пытался Хабиба уговорить, Хабиб говорит: «Все, я сейчас контракт порву и уступлю свое место для Зубайры, если для него нет места в Абу-Даби». А ему в первый раз дали хороший гонорар. Я говорю: «Пожалуйста, не говори так». И Хантер [Кэмпбелл] звонит и говорит, что уберет пару боев и поставит мне бой. И вот так меня поставили на этот турнир".

Тухугов на UFC 242 дрался с Лероном Мерфи (13-0). Бой завершился вничью (28-29, 29-28, 28-28).