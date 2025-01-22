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Сегодня, 18:20

Туменов надеется увидеть реванш Яна с Двалишвили

Владислав Маслов
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусредней весовой категории Альберт Туменов оценил шансы российского бойца UFC Петра Яна на победу над чемпионом промоушена в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«Я всегда недооценивал Двалишвили. Не давал ему шансов с Яном, с Шоном О'Мэлли, не давал с Умаром Нурмагомедовым сейчас... Смотрю и в целом не вижу у него техники как таковой. Мы же видели, что в технике Умар его превзошел. Как-то он перерабатывает всех...

Петр Ян — один из сильных бойцов. В том бою я ничего от него не увидел. Никогда не видел, чтобы Петр так дрался. Он всегда много ударов выкидывал, а здесь даже не бил руками. Если он будет на пике, у него есть шанс. Мне кажется, что Двалишвили не устанет, если ты по нему не бьешь и не попадаешь. Есть борцы, которые, получив сильный ущерб, начинают уставать. Если не бьешь и даешь им делать свою работу, тяжело выиграть. Я бы хотел увидеть их бой, чтобы Ян был в стопроцентной форме», — сказал Туменов MMA.Metaratings.ru.

34-летний Двалишвили 19 января защитил свой пояс в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым в турнире UFC 311, победив единогласным решением судей после 5 раундов. На его счету 19 побед и 4 поражения в ММА.

31-летний Ян — экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе. Он провел в ММА 23 боя (18 побед, 5 поражений).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Альберт Туменов
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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