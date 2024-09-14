Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов считает Шона О'Мэлли фаворитом в поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306.

«Я думаю, что фаворитом боя является О'Мэлли, потому что он чемпион и последние результаты показывают, что он развивается с каждым боем. Я думаю, он выиграет у Мераба нокаутом. В ударной технике грузина много плешей. Он идет вперед без каких-либо уклонов, а с таким серьезным соперником, как О'Мэлли это не пройдет. Он сможет его поймать в один момент, но Мераб может и затаскать, а может я ошибаюсь. По моему мнению, О'Мэлли выиграет досрочно, он на ходу», — приводит слова Туменова LiveResult.ru.

Бой между О'Мэлли и Двалишвили состоится в ночь на 15 сентября.