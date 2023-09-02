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Туменов — Палмер: прямая трансляция главного боя АСА 162

Туменов подерется с Палмером на турнире АСА 162 2 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Биберт Туменов.
Фото ACA
Telegram Дзен

2 сентября, в субботу, россиянин Биберт Туменов и американец Лэнс Палмер подерутся в главном бою турнира ACA 162. Поединок за пояс в полулегком весе (до 66 кг) пройдет на арене «Баскет-Холл» (Краснодар). Главный бой ожидается в 22.00 мск.

Трансляцию поединка покажут на телеканале «Матч Боец!». Прямой эфир турнира в полном объеме начнется в 16.00 по московскому времени. Также бой Туменов — Палмер можно посмотреть на официальном сайте промоушена.

На счету Биберта Туменова 14 проведенных поединков, в которых он одержал 12 побед и 2 поражения. Предыдущий бой состоялся 4 ноября 2022-го против Андрея Гончарова. Тогда Туменов одержал победу единогласным решением судей.

Лэнс Палмер провел 29 поединков (23 победы и 6 поражений). Летом прошлого года вышел против Шеймона Мораеса. Тогда в схватке американец одержал победу единогласным решением судей.

Биберт Туменов
Лэнс Палмер
ММА
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