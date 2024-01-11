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Сегодня, 11:55

Туменов прокомментировал предстоящий бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Гейджи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал предстоящий в июне бой за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гейджи.

«Ислам будет прижимать Джастина к клетке в первом и втором раунде. Он попытается перевести соперника, чтобы утомить. К третьему раунду Махачев попытается финишировать Гейджи. Не уверен, что у него получится победить американца быстрее Хабиба Нурмагомедова, завершившего бой в начале второго раунда. Жду, что Махачев поймает Гейджи на болевой или удушающий прием в третьем или четвертом раунде», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. Американец занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-tumenov-makhachev-pobedit-geidzhi-v-tretem-chetvertom-raunde-322848/
Альберт Туменов
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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