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Сегодня, 10:57

Туменов: «Если Чимаев будет навязывать свой бой и возьмет инициативу, то сможет победить Уиттакера»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Альберт Туменов поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.

«Самый большой вопрос — это функциональная готовность Хамзата. Если он будет навязывать свой бой, возьмет инициативу, то сможет выиграть. Но Уиттакер очень опытный, хороший не только в стойке, он дрался с многими борцами элитного уровня, с тем же Ромеро дважды. Никто его так спокойно не мог бороть. Интересно, как пройдет этот поединок. Но все же у Хамзата борьбе очень хорошая. Небольшой фаворит для меня Чимаев», — приводит слова Туменова Vprognoze.ru.

Бой Чимаева и Уиттакера состоится 26 октября и станет соглавным событием турнира UFC 308.

Источник: Vprognoze
Альберт Туменов
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев

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