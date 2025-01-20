Туменов считает, что Анкалаеву надо очень серьезно подготовиться к Перейре

Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов дал прогноз на бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

«Перейра сейчас на ходу, он очень силен. Он один из самых ярких бойцов UFC. Ударная техника у него очень хорошая. Самое опасное то, что он может вырубить с любого удара. Но у Анкалаева есть шансы. Надо грамотно поработать, изучить удары Перейры. Не надо работать в стойке с Алексом. Хотя бы первые два раунда надо побороться, вымотать. Необходимо очень серьезно подготовиться. Изучать соперника очень важно», — сказал Туменов MMA.Metaratings.ru.

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев сойдутся в поединке за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 313, который пройдет 9 марта.