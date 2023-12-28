Альберт Туменов: «Эдвардс не должен быть чемпионом. Сейчас я бы его вырубил»

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) раскритиковал чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (21-3) за незрелищные поединки. Об этом Туменов сказал «СЭ».

— Как бы сложился для Леона Эдвардса бой против тебя сейчас?

— Скорее всего, мы не узнаем. Но я считаю, что я бы вырубил его, может, в третьем раунде, в четвертом. Он тоже умный боец. Он слишком осторожно дерется, и я считаю, он не должен быть чемпионом. Таких чемпионов не должно быть в таких организациях, как UFC, потому что ты просто делаешь скучные бои. У него один нокаут, по-моему, в бою с Камару Усманом, и все. А так, я уверен, следующий бой у него будет такой же.

Туменов потерпел поражение от Эдвардса в 2016 году. Эдвардс победил сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся на UFC 204 в Манчестере, Великобритания.

После этого поединка Туменов одержал шесть побед подряд и ни разу не проиграл.