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Сегодня, 14:45

Туменов считает, что у Мухаммада нет особых преимуществ против Эдвардса

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Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов поделился ожиданиями от титульного боя Леона Эдвардса и Билала Мухаммада.

«Конечно, Мухаммад прибавил в последнее время и выиграл у хороших бойцов. Он заслуженно дерется за титул. В то же время я не вижу у него какого-то особого навыка, в котором он сильно бы превосходил Эдвардса. Не думаю, что он лучше в стойке и ударной технике, а такой борьбы, чтобы повалить и удерживать его в партере, у него нет. Скорее всего, Эдвардс выиграет решением в скучной манере. Не вижу, за счет каких навыков Билал может у него выиграть», — цитирует Туменова Vprognoze.ru.

27 июля в турнире UFC 304 в Манчестере чемпион в полусреднем весе британец Эдвардс проведет защиту титула против американца палестинского происхождения Мухаммада. Этот бой станет главным событием вечера в турнире.

Источник: Vprognoze.ru
Альберт Туменов
Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
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