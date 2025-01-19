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Сегодня, 18:35

Туменов считает, что Умара Нурмагомедова подвела излишняя активность в бою с Двалишвили

Владислав Маслов
Корреспондент
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Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.

«На самом деле, я долгое время недооценивал Мераба. Когда он дрался с Петром Яном, я думал, что Ян в одну калитку вынесет. Так было и с Шоном О'Мэлли. Видно, что этот парень не просто так является чемпионом. Удивился тому, как много двигается Умар в первых раундах, как много энергии он тратит... Когда ты часто бьешь ногами, у тебя тратится много энергии.

Ошибка Умара в том, что он не рассчитал силы на всю дистанцию. Он слишком много сделал в первых раундах, был слишком активен. Я еще предположил, что если Нурмагомедов подерется в таком темпе все пять раундов, то у Мераба никаких шансов. В третьем раунде было видно, что он проседает. В плане навыков Умар лучше, просто не распределил силы. Кардио Мераба зарешало. Он показал, что его не просто так называют «кардио-машиной». В таких боях важен опыт. Нурмагомедову его не хватило», — сказал Туменов MMA.Metaratings.ru.

В соглавном бою UFC 311 Двалишвили одержал победу над Нумагомедовым единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Альберт Туменов
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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