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Туменов: «Стрикленду могли не дать победу в бою с Дю Плесси из-за его не американских понятий»

Алина Савинова
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Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов отреагировал на поражение Шона Стрикленда в бою против Дрикуса Дю Плесси.

«В каждой весовой категории бывают времена, когда в топе бывают сильные бойцы. Но они стареют. И пока им на замену придут новые звезды, дивизион переживает не самые лучшие времена. В среднем весе были времена Андерсона Сильвы, Исраэля Адесаньи. Я думаю, Хамзат Чимаев станет для этого дивизиона глотком свежего воздуха. Ему было бы удобнее подраться с Дю Плесси. Мне кажется, Стрикленду могли не дать победу из-за его не американских понятий. Он же выступает против меньшинств. Не думаю, что он проиграл. В США меньшинства имеют большую власть. Но Стрикленд эту победу заслужил больше», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-striklendu-mogli-ne-dat-pobedu-v-boyu-s-dyu-plessi-iz-za-ego-ne-amerikanskikh-ponyatii-326092/
Альберт Туменов
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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