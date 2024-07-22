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Сегодня, 23:00

Турнир UFC 304: время начала боев и где смотреть трансляцию в России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Леон Эдвардс.
Фото Getty Images
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Турнир по ММА UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США. Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Главным событием ивента станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Белал Мухаммад
Кертис Блейдс
Леон Эдвардс
Том Аспиналл
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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