Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:29

Турнир UFC 311 не будет отменен из-за пожаров в Калифорнии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Последствия пожара в Лос-Анджелесе.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января, несмотря на пожары в Калифорнии, сообщили владельцы стадиона Intuit Dome, на котором должны пройти соревнования.

Intuit Dome — домашний стадион клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В пресс-релизе владельцев арены сообщается, что матч «Клипперс» с «Шарлотт», который должен был состояться 12 января, отложен, но все мероприятия на следующей неделе пройдут в запланированном режиме.

«Все мероприятия на следующей неделе пройдут, как и планировалось. В субботу, 18 января, мы будем приветствовать всех на турнире UFC 311», — говорится в пресс-релизе.

Турнир UFC 311 в Инглвуде (США) возглавит поединок между россиянами Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3). Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера еще один россиянин Умар Нурмагомедов подерется за титул в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев: «У Царукяна есть все и нет слабых мест. Вот почему он претендент номер один в нашем дивизионе»
Джонни Уокер снялся с UFC 311 из-за травмы
Тренер Царукяна по боксу не считает присутствие Хабиба в углу Махачева преимуществом
Тренер Царукяна рассказал о нокаутах соперников бойца в спаррингах
Хавьер Мендес: «Бой Умара с Двалишвили будет самым тяжелым»
Хавьер Мендес — о гостеприимстве в Дагестане: «Они не давали мне платить за что-либо»
Сегодня
Вчера
Неделя