Турнир UFC 6 августа: время начала трансляции и расписание боев карда

В ночь c 5 на 6 августа в Нэшвилле пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Предварительные бои турнира начнутся в 2:00, главный кард стартует не ранее 5:00 по московскому времени.

В главном событии вечера сойдутся американцы Кори Сэндхаген и Роб Фонт в весовой категории до 140 фунтов (63,5 кг). Изначально соперником Сэндхагена должен был быть Умар Нурмагомедов, но российский боец усугубил травму плеча и вынужденно снялся с боя.