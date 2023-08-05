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Турнир UFC 6 августа: время начала трансляции и расписание боев карда

UFC on ESPN 50 пройдет в ночь на 6 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Кори Сэндхаген.
Фото Global Look Press
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В ночь c 5 на 6 августа в Нэшвилле пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Предварительные бои турнира начнутся в 2:00, главный кард стартует не ранее 5:00 по московскому времени.

В главном событии вечера сойдутся американцы Кори Сэндхаген и Роб Фонт в весовой категории до 140 фунтов (63,5 кг). Изначально соперником Сэндхагена должен был быть Умар Нурмагомедов, но российский боец усугубил травму плеча и вынужденно снялся с боя.

Во втором по значимости поединке экс-чемпионка в женском минимальном дивизионе бразильянка Джессика Андраде встретится с американкой Татьяной Суарес.

Предварительный кард:

Билли Куарантилло — Дэймон Джексон;

Кайлер Филлипс — Раони Барселос;

Джеремая Уэллс — Карлстон Харрис;

Шон Вудсон — Джессе Батлер;

Коди Дарден — Джейк Хадли;

Оде Осборн — Ассу Алмабаев.

Основой кард:

Кори Сэндхаген — Роб Фонт;

Джессика Андрадэ — Татьяна Суарез;

Дастин Джейкоби — Кеннеди Нзечакву;

Диего Лопес — Гэвин Такер;

Таннер Босер — Алекса Камур;

Игнасио Бахамондес — Людовит Клайн.

Следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: турниры в августе 2023 — даты и главные бои

UFC
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