Турнир UFC 6 августа: время начала трансляции и расписание боев карда

Сегодня, 16:30
В ночь c 5 на 6 августа в Нэшвилле пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Предварительные бои турнира начнутся в 2:00, главный кард стартует не ранее 5:00 по московскому времени.
В главном событии вечера сойдутся американцы Кори Сэндхаген и Роб Фонт в весовой категории до 140 фунтов (63,5 кг). Изначально соперником Сэндхагена должен был быть Умар Нурмагомедов, но российский боец усугубил травму плеча и вынужденно снялся с боя.
Билли Куарантилло — Дэймон Джексон;
Кайлер Филлипс — Раони Барселос;
Джеремая Уэллс — Карлстон Харрис;
Шон Вудсон — Джессе Батлер;
Коди Дарден — Джейк Хадли;
Кори Сэндхаген — Роб Фонт;
Джессика Андрадэ — Татьяна Суарез;
Дастин Джейкоби — Кеннеди Нзечакву;
Диего Лопес — Гэвин Такер;
Таннер Босер — Алекса Камур;
Игнасио Бахамондес — Людовит Клайн.
Следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.