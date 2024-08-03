Турнир UFC в Абу-Даби: началась прямая трансляция боев смотреть эфир онлайн

Турнир ММА UFC on ABC 7 стартовал на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартовал в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

В главном поединке вечера в легчайшем весе сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бой официально объявлен претендентским за право встретиться с победителем поединка Шон О`Мэлли против Мераба Двалишвили. Кроме того, нас ждут поединки с участием россиян: Дениса Тюлюлина, Виктории Дудаковой, Шамиля Газиева, Азамата Мурзаканова и Шары Буллета.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

Полный кард вечера ММА доступен в материале «СЭ» по ссылке. Основную информацию о турнире UFC on ABC 7 можно узнать в статье на сайте «СЭ».

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