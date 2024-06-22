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Сегодня, 04:46

Тюлюлин: «Не представляю, что Волков сделает Павловичу болевой прием»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от поединка Александра Волкова и Сергея Павловича на турнире UFC on ABC 6.

«Для меня это просто интересный бой. Пытаюсь не подвязывать сюда личные отношения, потому что знаю обоих. Это разноплановые бойцы. Павлович — нокаутер, а Волков, помню, на М-1 даже треугольник закрывал Денису Смолдареву. Но я не могу представить картину, что Павлович пытается забить сверху Саню и попадает на треугольник или армбар», — приводит «РБ Спорт» слова Тюлюлина.

Поединок Волкова и Павловича состоится в субботу, 22 июня. Начало боя — не ранее 23.30 (мск).

Источник: РБ Спорт
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