Тюлюлин рассказал, за что UFC штрафует бойцов

Боец UFC Денис Тюлюлин рассказал, за что промоушен может оштрафовать спортсменов. По его словам, бойцов просят не выпрыгивать из клетки после поединков.

«Могут ли в UFC сказать, что под эту музыку выйти нельзя? Мне кажется, да. По какой-нибудь политической причине. Штрафуют ли, когда кто-то выпрыгивает или запрыгивает в клетку? На брифинге постоянно говорят, что не надо залезать на клетку, а тем более прыгать. Знаю, что бывают штрафы. У моего близкого был штраф за то, что человек из его команды перелез к нему в клетку. Штраф немаленький на российский рубль», — цитирует Тюлюлина «РБ Спорт».

Тюлюлин выступает под эгидой UFC с 2022 года. Всего на его счету в ММА 10 побед и 9 поражений.