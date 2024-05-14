У Тагира Уланбекова сменился соперник на UFC Fight Night 243

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков (15-2) проведет бой против бойца из Мьянмы Джошуа Вана (10-1) 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США. Ранее был анонсирован бой Уланбекова с пятым номером рейтинга Алексом Пересом (25-8), но бой по неизвестным причинам был отменен.

Уланбеков провел в UFC пять боев, проиграв лишь Тиму Эллиотту (20-13) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Последние два боя россиянин победил сабмишном.

Ван провел в UFC три боя, и все выиграл. В прошлом бою он победил Филипе Бунеса (13-7) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 января на UFC Fight Night 234 в UFC Apex в Парадайсе, США.