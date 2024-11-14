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14 ноября, 23:40

Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт озвучил свои планы на дальнейшие выступления непобежденного бойца среднего веса Хамзата Чимаева.

«Хочу, чтобы Хамзат выступил в США. Хочу, чтобы подрался за пояс здесь», — сказал Уайт в интервью Jim Rome Show в прямом эфире в соцсети X.

На счету 30-летнего Чимаева 14 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, россиянин досрочно в первом раунде выиграл у экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера.

Дана Уайт
Хамзат Чимаев
UFC

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