Уайт: «Если Перейра сохранит чемпионский титул, он встретится с Анкалаевым в следующем бою»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, почему бой с чемпионом полутяжелого дивизиона Алексом Перейрой получил восьмой номер рейтинга Халил Раунтри, а не Магомед Анкалаев.

«Я не помню точной хронологии событий, но когда мы принимали решение о бое с Раунтри, у Анкалаева уже был назначен поединок. Послушайте, Анкалаев занимает второе место в рейтинге. Если он выступит невероятно хорошо, и Алекс сохранит чемпионский титул, они встретятся в следующем бою», — сказал Уайт в интервью Кевину Айолу.

Ранее Анкалаев заявил, что в ближайшее время хочет стать чемпионом UFC.

Бой российского полутяжа Анкалаева с австрийским сербом Ракичем пройдет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби.