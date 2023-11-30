Дана Уайт: «Команда Хабиба могла бы приехать из Дагестана и захватить США, наше поколение — сборище трусливых идиотов»

Глава UFC Дана Уайт порассуждал о молодом поколении американцев.

«Команда Хабиба, вероятно, может приехать из Дагестана и захватить США прямо сейчас, потому что наше поколение — сборище трусливых идиотов. Когда мы смотрим на людей в других странах... Эти парни из России устроены по-другому, у них другой менталитет. Мы становимся мягкотелыми и слабыми», — сказал Уайт в эфире Full Send Podcast.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее Уайт признался, что уход Хабиба из UFC разбил ему сердце.