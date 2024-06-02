Уайт ответил на вопрос, хотел бы видеть Путина на турнире UFC

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть президента РФ Владимира Путина на турнире промоушена, если он состоится в России. Турнир UFC 302 в Ньюарке в ночь на 2 июня посетил экс-президент США Дональд Трамп.

«Всегда очень здорово, когда президент страны, в которой проходит бой, посещает мероприятие. Поэтому, если турнир состоится в России и Путин будет президентом, почему бы нет? Будем рады видеть его на нашем событии», — ответ Уайт на вопрос специального корреспондента «СЭ».

Российский боец Ислам Махачев на турнире UFC 302 победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Уайт и Трамп — давние знакомые. Босс UFC является сторонником миллиардера, который давно интересуется ММА.