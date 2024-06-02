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Сегодня, 09:16

Уайт ответил на вопрос, хотел бы видеть Путина на турнире UFC

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть президента РФ Владимира Путина на турнире промоушена, если он состоится в России. Турнир UFC 302 в Ньюарке в ночь на 2 июня посетил экс-президент США Дональд Трамп.

«Всегда очень здорово, когда президент страны, в которой проходит бой, посещает мероприятие. Поэтому, если турнир состоится в России и Путин будет президентом, почему бы нет? Будем рады видеть его на нашем событии», — ответ Уайт на вопрос специального корреспондента «СЭ».

Российский боец Ислам Махачев на турнире UFC 302 победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Уайт и Трамп — давние знакомые. Босс UFC является сторонником миллиардера, который давно интересуется ММА.

Дана Уайт
Дастин Порье
Ислам Махачев
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