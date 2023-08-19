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19 августа, 23:30

UFC 292: прямая трансляция всех боев турнира

Прямая трансляция турнира UFC 292 начнется в 05.00 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Шон О'Мэлли.
Фото Global Look Press
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В ночь на 20 августа в Бостоне (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292 на спортивной арене «TD Garden». Мероприятие начнется в 01.30 по московскому времени.

В главном поединке UFC 292 чемпион организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет защиту титула в своей категории со вторым номером рейтинга UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира.

Телеканал «Матч Боец» начнет показ UFC 292 с 01.55. «Матч ТВ» будет транслировать основной кард в прямом эфире бесплатно с 05.00. Поединки вечера также можно будет посмотреть в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: обзоры турниров и новости, интервью бойцов и тренеров, календарь и фото, рейтинги в актуальном виде.

UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: время начала и прямая трансляция боев турнира

Алджамейн Стерлинг и&nbsp;Шон О`Мэлли. UFC 292: Стерлинг — О`Мэлли и другие бои турнира. Онлайн-трансляция
UFC
ММА
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UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: время начала и прямая трансляция боев турнира