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Сегодня, 14:35

UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: полный кард и трансляция турнира 20 августа

Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли проведут бой в турнире UFC 292 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Алджамейн Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press
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В ночь на 20 августа, в воскресенье, в Бостоне (Массачусетс, США) пройдет турнир UFC 292. В главном событии вечера единоборств на спортивной арене «TD Garden» подерутся действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и американец Шон О'Мэлли. Бойцы сразятся за титул UFC в своей весовой категории.

Поединки основного карда UFC 292 начнутся в 05.00 по московскому времени. Бои предварительного карда — примерно в 03.00.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 292. Смотреть видеотрансляцию турнира можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Основной кард покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция также пройдет в сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 292

Алджамейн Стерлинг — Шон О'Мэлли

Вейли Жанг — Аманда Лемос

Нил Мэгни — Иен Гэрри

Марлон Вера — Педро Муньоз

Крис Вайдман — Брэд Таварес

Грегори Родригес — Денис Тюлюлин

Остин Хаббард — Курт Холобау

Андрэ Петроски — Джеральд Мершарт

Андреа Ли — Наталия Силва

Карине Силва — Марина Мороз

UFC: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и фото, рейтинги в актуальном виде.

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/ufc/
Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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