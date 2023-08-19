Бой Стерлинга и О'Мэлли на турнире UFC 292 начнется около 07.00 мск 20 августа

В ночь на 20 августа в американском Бостоне на спортивной арене «TD Garden» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В главном бою вечера 2-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли подерется за титул в своей категории с чемпионом UFC легчайшего веса Алджамейном Стерлингом.

Поединок Стерлинг — О'Мэлли начнется около 07.00 по московскому времени. Основной кард стартует — в 05.00.

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий UFC 292 будет доступна на сайте «СЭ». Телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ» проведут видеотрансляцию основного карда. В сервисе UFC Fight Pass также можно будет посмотреть поединки.

Полный кард турнира UFC 292 20 августа

Основной кард UFC 292

Алджамейн Стерлинг (23-3) — Шон О'Мэлли (16-1)

Вейли Жанг (23-3) — Аманда Лемос (13-2-1)

Нил Мэгни (28-10) — Иен Гэрри (12-0)

Деймон Блэкшир (14-5-1) — Марио Баутиста (12-2)

Марлон Вера (20-8-1) — Педро Муньоз (20-7)

Предварительный кард UFC 292

Крис Вайдман (15-6) — Брэд Таварес (19-8)

Грегори Родригес (13-5) — Денис Тюлюлин (10-7)

Остин Хаббард (15-6) — Курт Холобау (19-7)

Андрэ Петроски (9-1) — Джеральд Мершарт (35-16)

Андреа Ли (13-7) — Наталия Силва (15-5-1)

Карине Силва (16-4) — Марина Мороз (11-4)

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