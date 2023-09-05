Турнир UFC 293 пройдет в австралийском Сиднее в ночь на 10 сентября

Турнир UFC 293 состоится в ночь с 9 на 10 сентября в городе Сидней (Австралия). В главном событии вечера единоборств в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» новозеландец Исраэль Адесанья подерется с американцем Шоном Стриклендом в поединке за титул в среднем весе.

Бои основного карда UFC 293 начнутся в 05.00 по московскому времени 10 сентября. Ранние прелимы стартуют в 01.30.

В со-главном поединке турнира в Австралии российский тяжеловес Александр Волков проведет бой с австралийцем Таем Туивасой.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляции боев Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса. Смотреть поединки также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

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