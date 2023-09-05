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Сегодня, 18:00

UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира

Турнир UFC 293 пройдет в австралийском Сиднее в ночь на 10 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Исраэль Адесанья.
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 293 состоится в ночь с 9 на 10 сентября в городе Сидней (Австралия). В главном событии вечера единоборств в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» новозеландец Исраэль Адесанья подерется с американцем Шоном Стриклендом в поединке за титул в среднем весе.

Бои основного карда UFC 293 начнутся в 05.00 по московскому времени 10 сентября. Ранние прелимы стартуют в 01.30.

В со-главном поединке турнира в Австралии российский тяжеловес Александр Волков проведет бой с австралийцем Таем Туивасой.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляции боев Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса. Смотреть поединки также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/ufc/
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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