Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет поединок с американским бойцом Шоном Стриклендом на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в комплексе «Qudos Bank Arena».

Смотреть видеотрансляцию противостояния Адесанья — Стрикленд можно будет на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также с помощью подписки на сервис UFC Fight Pass.

Онлайн-трансляция основного карда турнира UFC 293 будет доступна на сайте «СЭ» в ночь на 10 сентября.

На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и пять поражений в ММА. На счету 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и два поражения.

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UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира