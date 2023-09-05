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UFC 293 Адесанья — Стрикленд: время начала и прямая трансляция боя

Бой турнира UFC 293 Адесанья — Стрикленд начнется примерно в 07.00 мск 10 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press
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Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет поединок с американским бойцом Шоном Стриклендом на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в комплексе «Qudos Bank Arena».

Смотреть видеотрансляцию противостояния Адесанья — Стрикленд можно будет на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также с помощью подписки на сервис UFC Fight Pass.

Онлайн-трансляция основного карда турнира UFC 293 будет доступна на сайте «СЭ» в ночь на 10 сентября.

На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и пять поражений в ММА. На счету 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и два поражения.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.

UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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