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9 сентября, 23:00

UFC 293: прямая трансляция всех боев турнира

Турнир UFC 293 в Сиднее начнется в 01.00 по московскому времени 10 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Исраэль Адесанья.
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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В ночь на 10 сентября в комплексе «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Мероприятие начнется в 01.00 по московскому времени — тогда стартуют предварительные поединки.

Главным событием вечера ММА станет титульный бой в среднем весе между новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

В прямом эфире видеотрансляции боев UFC 293 покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 05.00) и «Матч Боец» (c 01.30). По подписке все поединки также будут доступны для просмотра в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 293 в Австралии.

UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: где смотреть прямой эфир и когда начало

Исраэль Адесанья, Шон Стрикланд, Александр Волков, Тай Туиваса. Волков — Туиваса и Адесанья — Стрикланд: онлайн трансляция UFC 293

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