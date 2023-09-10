UFC 293: Стрикленд победил Адесанью и другие результаты турнира

Сегодня, 07:40
В Сиднее, Австралия, завершился турнир UFC 293, в главном бою которого Шон Стрикленд (28-5) победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46).
Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Средний вес: Шон Стрикленд (США) победил Исраэля Адесанью (Нигерия) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 49-46).
Тяжелый вес: Александр Волков (Россия) победил Тая Туивасу (Австралия) — Сабмишн, 2-й раунд.
Наилегчайший вес: Манэл Капе (Португалия) победил Фелипи дус Сантуса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Тяжелый вес: Джастин Тафа (Австралия) победил Остина Лейна (США) — KO, 1-й раунд.
Полутяжелый вес: Тайсон Педро (Австралия) победил Антона Туркала (Швеция) — KO, 1-й раунд.
Предварительные бои:
Полутяжелый вес: Карлос Алберг (Новая Зеландия) победил Чон Да-уна (Южная Корея) — Сабмишн, 3-й раунд.
Полулегкий вес: Чепе Марискаль (США) победил Джека Дженкинса (Австралия) — TKO, 2-й раунд.
Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Джона Макдесси (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Насрат Хакпараст (Афганистан) победил Лэндона Киньонеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Ранние предварительные бои:
Полусредний вес: Чарли Радтке (США) победил Mайкла Матету (Зимбабве) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).
Полулегкий вес: Габриэль Миранда (Бразилия) победил Шейна Янга (Новая Зеландия) — Технический сабмишн, 1-й раунд.
Полусредний вес: Кевин Жуссе (Франция) победил Кифера Кросби (Ирландия) — Сабмишн, 1-й раунд.