Российский тяжеловес ММА Александр Волков проведет бой с австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 06.30 по московскому времени.

В главном поединке вечера смешанных единоборств за титул в среднем весе UFC новозеландец Исраэль Адесанья встретится c американцем Шоном Стриклендом.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293.

У 34-летнего Волкова по прозвищу «Драго» в ММА — 36 побед и 10 поражений. На счету 30-летнего Туйвасы — 14 побед и шесть поражений.

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UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира