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8 сентября, 03:00

UFC 293: время начала и прямая трансляция всех боев турнира

Основной кард турнира UFC 293 начнется 10 сентября не ранее 05:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Исраэль Адесанья.
Фото UFC
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Турнир UFC 293 пройдет в Австралии в ночь с 9 на 10 сентября. Бои состоятся на «Qudos Bank Arena» в Сиднее. Первые поединки начнутся в 01:30 по московскому времени, а главный кард стартует в 05:00 (по московскому времени).

Ранние прелимы

Майк Даймонд (3-2, Зимбабве) vs Чарли Радтке (7-3, США);

Шейн Янг (13-7, Новая Зеландия) vs Габриэль Миранда (16-6, Бразилия);

Кевин Джуссет (8-2, Франция) vs Кьефер Кросби (10-3, Ирландия).

Предварительный кард

Карлос Улберг (8-1, Новая Зеландия) vs Да Вун Джун (15-4-1, Южная Корея);

Джек Дженкинс (12-2, Австралия) vs Чепе Марискал (14-6, 1 NC, США);

Джейми Малларки (16-6, Австралия) vs Джон Макдесси (18-8, Канада);

Насрат Хакпараст (14-5, Марокко) vs Лэндон Киньонес (7-1-1, США).

Главный кард

Исраэль Адесанья (24-2, Новая Зеландия) vs Шон Стрикленд (27-5, США);

Тай Туиваса (14-5, Австралия) vs Александр Волков (36-10, Россия);

Манель Капе (18-6, Ангола) vs Фелипе Дос Сантос (7-0, 1 NC, Бразилия);

Джастин Тафа (6-3, 1 NC, Новая Зеландия) vs Остин Лэйн (12-3, 1 NC, США);

Тайсон Педро (9-4, Австралия) vs Антон Туркаль (8-2, Швеция).

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляцию боя Волков — Туйваса. Смотреть поединок также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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