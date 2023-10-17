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Сегодня, 12:00

UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян

Турнир UFC 294 в Абу-Даби пройдет 21 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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В ночь с 21 на 22 октября в городе Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 294. В главном поединке вечера смешанных единоборств российский боец Ислам Махачев проведет защиту своего пояса в легкой весовой категории с австралийцем Алексом Волкановски.

В соглавном противостоянии UFC 294 нигериец Камару Усман встретится с бойцом ММА с российскими корнями Хамзатом Чимаевым.

Бои предварительного карда турнира UFC 294 начнутся в 17.00 по московскому времени 21 октября, а основной кард стартует в 21.00.

На UFC 294 также подерутся другие россияне: Магомед Анкалаев против Джонни Уокера, Икрам Алискеров против Ворли Алвеса, Саид Нурмагомедов против Муина Гафурова, Виктория Дудакова против Джин Ю Фрей и Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) дебютирует в UFC в бою с Бруно Силвой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 294. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию турнира можно будет на канале «Матч ТВ». Поединок также покажут по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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