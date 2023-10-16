Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:10

UFC 294: где и во сколько смотреть бои турнира 21 октября

Махачев подерется с Волкановски в турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Турнир UFC 294 состоится в 21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене Etihad Arena.

В главном бою за титул чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски (изначально соперником россиянина был Чарльз Оливейра, но он снялся из-за травмы). В соглавном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом (изначально соперником выходца из России был Пауло Коста, но он снялся из-за травмы).

Начало прелимов — в 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира UFC 294 . Видеотрансляцию основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, турнир в полном объеме можно будет посмотреть на телеканале «Матч Боец!» и сайте sportbox. Также следить за всеми боями можно с помощью официальной платформы промоушена — UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира

• Ислам Махачев vs Алекс Волкановски

• Хамзат Чимаев — Камару Усман

• Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер

• Икрам Алискеров — Ворли Алвес

• Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров

В прелимах также примет участие россиянка Виктория Дудакова (она выйдет против американки Джин Ю Фрей) и Шарабутдин Магомедов (он подерется с бразильцем Бруно Силва).

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Волкановски
Виктория Дудакова
Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
Чарльз Оливейра
Шарабутдин Магомедов
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волкановски: «Постараюсь не затянуть бой на пять раундов. Я планирую нокаутировать Махачева»

Камил Гаджиев - о поединке Чимаева и Усмана: «Если бы бой был пятираундовый, то Усман был бы фаворитом»