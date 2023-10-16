UFC 294: где и во сколько смотреть бои турнира 21 октября

Турнир UFC 294 состоится в 21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене Etihad Arena.

В главном бою за титул чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски (изначально соперником россиянина был Чарльз Оливейра, но он снялся из-за травмы). В соглавном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом (изначально соперником выходца из России был Пауло Коста, но он снялся из-за травмы).

Начало прелимов — в 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира UFC 294 . Видеотрансляцию основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, турнир в полном объеме можно будет посмотреть на телеканале «Матч Боец!» и сайте sportbox. Также следить за всеми боями можно с помощью официальной платформы промоушена — UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира

• Ислам Махачев vs Алекс Волкановски

• Хамзат Чимаев — Камару Усман

• Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер

• Икрам Алискеров — Ворли Алвес

• Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров

В прелимах также примет участие россиянка Виктория Дудакова (она выйдет против американки Джин Ю Фрей) и Шарабутдин Магомедов (он подерется с бразильцем Бруно Силва).

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