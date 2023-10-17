UFC 294: где посмотреть турнир с боями Махачева и всех россиян (ТВ и сайт)

Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) на ТВ и на своем сайте matchtv.ru. Турнир пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс. Поединки предварительного карда UFC 294 начнутся в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00.

Посмотреть видеотрансляцию боев UFC 294 также можно будет с помощью американского сервиса UFC Fight Pass по подписке.

Текстовая онлайн-трансляция UFC 294 с боями Ислам Махачев — Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев — Камару Усман пройдет на сайте «СЭ».

Эфир на «Матч ТВ» начнется в 21.00 мск. Федеральный канал покажет все противостояния основного карда UFC 294.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября