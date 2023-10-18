21 октября основной кард турнира по смешанным единоборствам UFC 294 начнется в 21.00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в субботу в городе Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» на острове Яс.

«СЭ» публикует главный кард и расписание боев турнира UFC 294. Время начала — московское (примерное).

Расписание боев основного карда UFC 294

23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)

22.30. Хамзат Чимаев (Швеция/Россия) — Камару Усман (Нигерия)

22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)

21.00. Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире покажет UFC 294. По платной подписке турнир также будет доступен в сервисе UFC Fight Pass.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.