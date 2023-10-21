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Сегодня, 21:05

UFC 294: началась прямая трансляция главного карда турнира Махачев — Волкановски

В Абу-Даби началась прямая трансляция главного карда турнира UFC 294 Махачев — Волкановски
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Арена «Этихад» в Абу-Даби.
Фото канала UFC Russia, Telegram
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Стартовал главный кард турнира UFC 294. Вечер ММА проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад».

Бесплатная трансляция UFC 294 началась на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в сервисе UFC Fight Pass можно смотреть прямой эфир по подписке (платно).

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294 в Абу-Даби.

В главном поединке UFC 294 россиянин Ислам Махачев проведет защиту чемпионского титула в легком весе против австралийца Алекса Волкановски.

В со-главном событии UFC 294 боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с нигерийцем Камару Усманом.

В прелимах UFC 294 россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) единогласным решением судей победил бразильца Бруну Силву, а россиянка Виктория Дудакова — американку Джин Ю Фрей.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале. Все результаты и расписание поединков в ОАЭ смотрите на этой странице.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бой Чимаева, Шара Буллет дебютировал с победы: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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