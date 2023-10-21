Стартовал главный кард турнира UFC 294. Вечер ММА проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад».

Бесплатная трансляция UFC 294 началась на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в сервисе UFC Fight Pass можно смотреть прямой эфир по подписке (платно).

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294 в Абу-Даби.

В главном поединке UFC 294 россиянин Ислам Махачев проведет защиту чемпионского титула в легком весе против австралийца Алекса Волкановски.

В со-главном событии UFC 294 боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с нигерийцем Камару Усманом.

В прелимах UFC 294 россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) единогласным решением судей победил бразильца Бруну Силву, а россиянка Виктория Дудакова — американку Джин Ю Фрей.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале. Все результаты и расписание поединков в ОАЭ смотрите на этой странице.