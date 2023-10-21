На канале «Матч Боец» и в сервисе UFC Fight Pass началась прямая трансляция предварительного карда турнира UFC 294. Вечер смешанных единоборств проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ) на территории «Этихад Арены».

В главном противостоянии UFC 294 российский легковес Ислам Махачев будет защищать чемпионский титул в октагоне с австралийцем Алексом Волкановски. Их поединок начнется примерно в 23.00 мск.

Ознакомиться с полным списком боев и кардом турнира можно по ссылке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых главных и интересных событий турнира UFC 294.

Поединок Махачев — Волкановски, как и любые другие титульные бои в UFC, будут длиться по формуле пять раундов по пять минут. Победитель может быть определен досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом (сабмишеном), дисквалификацией одного из соперников. В другом случае победителя назовут судьи.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.