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Сегодня, 13:10

UFC 294: все бои россиян на турнире 21 октября — время начала и трансляция

На турнире UFC 294 проведут свои поединки семь российских бойцов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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В субботу, 21 октября, семь российских бойцов ММА примут участие в турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) на острове Яс. Мероприятие пройдет на стадионе «Этихад». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» публикует информацию о времени начала поединков российских спортсменов и трансляций боев турнира UFC 294 (по мск).

Время начала и трансляции поединков российских бойцов на UFC 294

17.00. Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруну Силва (Бразилия)
Видеотрансляция на канале «Матч Боец» / UFC Fight Pass

17.30. Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США)
Видеотрансляция на канале «Матч Боец» / UFC Fight Pass

21.00. Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)
Видеотрансляция на канале «Матч ТВ» / UFC Fight Pass

21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)
Видеотрансляция на канале «Матч ТВ» / UFC Fight Pass

22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)
Видеотрансляция на канале «Матч ТВ» / UFC Fight Pass

22.30. Хамзат Чимаев (ОАЭ/Россия) — Камару Усман (Нигерия)
Видеотрансляция на канале «Матч ТВ» / UFC Fight Pass

23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)
Видеотрансляция на канале «Матч ТВ» / UFC Fight Pass

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

UFC
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