Турнир UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 12 ноября. В соглавном бою вечера Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом.

Трансляцию турнира в прямом эфире в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний россиянин провел 19 боев в ММА, в которых одержал 18 побед и одно поражение. В активе 30-летнего британца — 16 поединков, 13 выигрышей и три проигрыша.

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