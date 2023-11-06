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Сегодня, 12:00

UFC 295: где и во сколько смотреть бои турнира 12 ноября

Бои основного карда на UFC 295 стартуют не ранее 06:00 мск 12 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября.
Фото Reuters
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Очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября. Бои пройдут в спортивном комплексе Madison Square Garden в городе Нью-Йорк, США. Прелимы стартуют в 04.00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 06.00 (мск).

Поединок за титул UFC в тяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и экс-обладателем пояса Стипе Миочичем возглавит турнир UFC 295. Россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл проведут поединок за звание временного чемпиона в тяжелом весе в рамках UFC 295. Их бой станет со-главным событием вечера.

Трансляция турнира UFC 295 будет доступна на UFC Fight Pass. Поединки основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция всех боев турнира UFC 295 также будет доступна на сайте «СЭ».

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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